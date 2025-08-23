Secciones
EspectáculosFamosos

Moria Casán salió a respaldar a Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Eso es valentía"

La icónica actriz posteó una frase que generó debate sobre la ruptura de los actores.

Aunque se conoce poco sobre la biopic de Moria Casán, todo indica que los planes de la producción están avanzando. Aunque se conoce poco sobre la biopic de Moria Casán, todo indica que los planes de la producción están avanzando.
Hace 3 Min

Moria Casán volvió a expresarse y lo hizo en medio de la separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez. La ex Casi Ángeles habló recientemente sobre su ruptura y reveló detalles personales que generaron repercusión. En ese contexto, la exvedette intervino con una postura clara que sumó una mirada distinta al debate público.

Moria Casán respaldó a Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez

Moria Casán volvió a tomar protagonismo en redes sociales en medio de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez. La actriz, reconocida por su paso por Casi Ángeles, compartió detalles íntimos sobre el final de su relación, lo que generó múltiples reacciones. En ese marco, la exvedette sumó su opinión con una perspectiva que rápidamente se hizo viral.

En las últimas horas, la actriz confirmó públicamente que le fue infiel al actor de la obra Rocky, durante un programa en OLGA, en respuesta a la primicia difundida por LAM (América). “Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar”, comentó la actriz.

Pero Moria Casán usó su cuenta de X (antes Twitter) y escribió una serie de publicaciones en las que expresó su apoyo a Gimena Accardi, destacando su actitud de sinceridad frente a una situación personal compleja de su relación. “Accardi confiesa cuernos: eso es valentía, empoderamiento”, comentó.

A su vez, la icónica diva también cuestionó la reacción de la presentadora tras su confesión: “¿Por qué pide que la escupan? Eso es sometimiento y renegar de tu confesión”. La frase aludía a una expresión que utilizó la artista en tono irónico durante su entrevista, en la que reconoció que había cometido un error y que entendía las críticas.

Durante su participación en OLGA, Gimena Accardi explicó que la decisión de separarse fue tomada en conjunto y que, a pesar del dolor, ambos estaban en paz. “Nos amamos mucho, pero entendimos que era momento de cerrar esta etapa”, expresó. También reconoció que había sido infiel, y que esa situación fue parte del proceso que los llevó a tomar distancia.

Moria Casán, Gimena Accardi y Nico Vázquez

El respaldo de Moria Casán se dio en un contexto de alta exposición mediática, donde las declaraciones de la ex Casi Ángeles fueron analizadas en redes sociales. “No aclares que oscurece. Banco a Nico”, agregó en otro tuit, dejando en claro que su apoyo a la actriz no implicaba tomar partido, sino valorar la actitud de asumir públicamente una verdad incómoda.

Moria Casán volvió y se expresó con claridad en medio de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez. Su mensaje, lejos de buscar polémica, valoró el gesto de sinceridad de la actriz y dio espacio a una conversación sobre cómo se juzgan ciertas decisiones personales en la industria.

Temas Gimena AccardiMoria Casán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nicolás Vázquez confirmó qué hará tras la infidelidad de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez confirmó qué hará tras la infidelidad de Gimena Accardi

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Se supo cuándo se firma el divorcio entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Se supo cuándo se firma el divorcio entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: Es lo más sano

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: "Es lo más sano"

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
3

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos
4

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
5

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei
6

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei

Más Noticias
Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Títulos imperdibles: las mejores series y películas para ver en Netflix este fin de semana

Títulos imperdibles: las mejores series y películas para ver en Netflix este fin de semana

Números de éxito: el programa sorpresa de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: Es lo más sano

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: "Es lo más sano"

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

Comentarios