Moria Casán salió a respaldar a Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Eso es valentía"

En las últimas horas, la actriz confirmó públicamente que le fue infiel al actor de la obra Rocky, durante un programa en OLGA, en respuesta a la primicia difundida por LAM (América). “Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar”, comentó la actriz.