Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

La propia actriz, a regañadientes, terminó confirmando la información durante una entrevista en Olga. "La persona es alguien random que ya desapareció, ni siquiera lo sigo en redes. Un desliz, una estupidez de la cual estoy arrepentida", reconoció, desligando del tema a Andrés Gil, su amigo y compañero en la obra En otras palabras, quien había sido injustamente señalado.