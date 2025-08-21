Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

La separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez sigue dando de qué hablar. Después de 18 años juntos, la pareja confirmó en julio que ponía fin a la relación y, desde entonces, las especulaciones sobre los motivos no pararon de multiplicarse.
En un principio, los rumores apuntaban a Nico Vázquez, a quien se vinculó con una compañera de elenco de Rocky. Sin embargo, este lunes 18 de agosto, Ángel de Brito reveló en LAM que en realidad la ruptura se precipitó tras confirmarse que había sido Accardi quien tuvo un affaire.
La propia actriz, a regañadientes, terminó confirmando la información durante una entrevista en Olga. "La persona es alguien random que ya desapareció, ni siquiera lo sigo en redes. Un desliz, una estupidez de la cual estoy arrepentida", reconoció, desligando del tema a Andrés Gil, su amigo y compañero en la obra En otras palabras, quien había sido injustamente señalado.
Lo que llamó la atención fue que Accardi hablara del tema aun cuando no tenía intenciones de hacerlo. “Siento que no tengo que dar explicaciones. Con Nico somos personas públicas pero no mediáticas. Esto se habló y aclaró entre cuatro paredes, pero hablo porque se filtró”, explicó.
¿Por qué decidió hablar?
Detrás de su confesión habría más de un motivo. Según trascendió, Nico Vázquez habría sido quien filtró la información, cansado de cargar con las acusaciones de infidelidad en su contra. Otra versión sostiene que la actriz se vio obligada a dar su versión tras la ola de críticas y ataques en redes sociales, que llegaron a poner en riesgo su imagen profesional.
Además, Accardi habría querido proteger a Andrés Gil, quien comenzó a recibir un fuerte hostigamiento en redes pese a no tener nada que ver con la historia.
En definitiva, la actriz eligió sincerarse para despejar dudas y poner fin a las versiones cruzadas que estaban dañando tanto su carrera como la de colegas inocentes.