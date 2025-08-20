Nicolás Vázquez confirmó qué hará tras la infidelidad de Gimena Accardi

La verdad detrás de la sorpresiva separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi salió a la luz. El conductor Ángel de Brito confirmó en LAM que la ruptura se debió a una infidelidad, y que el actor se enteró por boca de su ahora expareja.
Accardi se hizo cargo de su parte: "Si en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una caga malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí, es cierto lo que se dijo, la mitad de las cosas y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo. También es lo que necesito aclarar, de algún modo", expresó en OLGA.
Vázquez también dio su versión de los hechos. "Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer y sí aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente lo que ella pasó hoy a la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda porque fue una historia muy linda, son 18 años de muchas cosas", afirmó ante la prensa.
Nicolás Vázquez confirmó qué hará tras la confesión de Gimena Accardi
En un momento de la entrevista, uno de los periodistas presentes le preguntó si habría posibilidad de que en un futuro se den otra oportunidad y Nicolás Vázquez fue tajante con su respuesta y hasta decidió revelar el paso que dieron tras la polémica separación: "Hoy no hay chances de una vuelta. Nos estamos divorciando y esa es la verdad".
"Siento que es lo más sano... No quiero echar la culpa a esto que pasó, esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia y tratar de hablarnos", sostuvo el actor. En otra parte, dejó en claro que él comenzó a sentir que "dejó de crecer el amor" luego del derrumbe del edificio en Miami en el cual se salvaron de milagro.