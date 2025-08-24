Secciones
En el ojo de la tormenta: Gimena Accardi y Andrés Gil actuaron juntos en medio de un escándalo

La ruptura entre Gimena Accardi y Nico Vázquez generó un clima de especulación que incluso señaló al compañero de elenco como protagonista.

Hace 1 Hs

Gimena Accardi y Andrés Gil se presentaron en Bahía Blanca con la obra En otras palabras, en un contexto marcado por la reciente separación de la actriz de Nico Vázquez. La ruptura, vinculada a una infidelidad, generó un clima de especulación que incluso señaló al compañero de elenco como protagonista. A pesar de la tensión mediática, ambos actores subieron al escenario y cumplieron con la función.

Moria Casán salió a respaldar a Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Eso es valentía"

El programa Secretos Verdaderos (América TV) realizó una cobertura especial desde el teatro Don Bosco, ubicado en el centro de la ciudad. Allí, dialogaron con la periodista Camila Elía, quien presenció la obra y relató con precisión lo que ocurrió dentro de la sala. Además, compartió la impresión general que dejó la actuación y cómo reaccionó el público ante la pareja artística.

La obra de teatro y la tensión entre Gimena Accardi y Andrés Gil

La periodista comenzó relatando el clima en torno a la función y cómo se vivió el inicio. Destacó que era una presentación particular, ya que llegaba tras una semana cargada de rumores y declaraciones de Gimena sobre su separación de Nicolás Vázquez. Sin embargo, aclaró que, pese a las expectativas de incomodidad, no se percibió tensión en el escenario.

Respecto al público, describió una sala llena y con gran expectativa a pocos minutos de comenzar la obra. Los asistentes respondieron con entusiasmo, aplaudieron con fuerza y acompañaron con emoción cada pasaje de la historia. Hubo risas, lágrimas y una ovación que, aunque distinta de lo esperado, fue igualmente sentida.

En cuanto a Gimena, señaló que al final se la vio conmovida durante los aplausos, especialmente en el saludo individual. La emoción que transmitió no tenía que ver con tristeza, sino con alegría por la recepción del público. Según la periodista, los actores quizá esperaban una reacción diferente, pero el reconocimiento fue genuino.

El profesionalismo por encima de los sentimientos en el teatro

Elía subrayó también que en la obra no se notaron rastros de nerviosismo ni distancia entre los protagonistas. Tanto Accardi como Gil mostraron profesionalismo y lograron sostener la intensidad de la historia sin que los rumores afectaran su desempeño. La cobertura resaltó que el trabajo actoral prevaleció sobre cualquier especulación mediática.

Por último, describió cómo vivieron los espectadores la salida del teatro. La mayoría salió hablando de la obra en sí, destacando lo emotiva y entretenida que resultó. Recién en la puerta, al esperar a los actores, surgieron las preguntas sobre la relación personal y cómo se daría su salida en conjunto.

