En el ojo de la tormenta: Gimena Accardi y Andrés Gil actuaron juntos en medio de un escándalo

Gimena Accardi y Andrés Gil se presentaron en Bahía Blanca con la obra En otras palabras, en un contexto marcado por la reciente separación de la actriz de Nico Vázquez. La ruptura, vinculada a una infidelidad, generó un clima de especulación que incluso señaló al compañero de elenco como protagonista. A pesar de la tensión mediática, ambos actores subieron al escenario y cumplieron con la función.