Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: "Es lo más sano"

Tras 18 años de relación, la pareja de actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi oficializó su divorcio. La noticia se confirmó después de que Accardi admitiera públicamente haber sido infiel, un hecho que, aunque su esposo la perdonó, fue la "gota que rebalsó el vaso" en una relación que, según sus propias palabras, "probablemente deberían haber terminado antes". Finalmente, Vázquez confirmó que "firmaron los papeles" y que "nos estamos divorciando".
Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi
Fue el propio Vázquez quien confirmó que efectivamente dejaron de ser un matrimonio. “Sí, ya firmamos el divorcio”, le dijo a las cámaras de LAM mientras ingresaba al teatro Lola Membrives para hacer función de su obra Rocky.
Si bien esta vez el actor limitó sus comentarios, esta semana habló abiertamente sobre el fin de su relación con Accardi. Entre otras cosas, reveló cuál fue el punto de quiebre en la relación del cual nunca pudieron reponerse. “Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar a eso. Estuvimos al borde de la muerte”, le dijo a la prensa.
“Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y hoy lo veo con el diario del lunes… cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, llega un momento que sucede lo que sucede. Es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos y tenemos que entenderlo y no tenemos que juzgar tanto”, reflexionó.
Sus palabras hicieron referencia a una traumática experiencia que vivieron el 24 de junio de 2021 mientras estaban de vacaciones en los Estados Unidos. Un edificio del complejo Champlain Towers en Surfside, Florida, en el que se hospedaban, colapsó parcialmente y dejó un saldo de 98 víctimas fatales. Esa noche volvieron de cenar, estacionaron el auto en la cochera, subieron al lobby y por una mera cuestión de segundos lograron escapar con vida.