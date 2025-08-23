Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: "Es lo más sano"

Si bien esta vez el actor limitó sus comentarios, esta semana habló abiertamente sobre el fin de su relación con Accardi. Entre otras cosas, reveló cuál fue el punto de quiebre en la relación del cual nunca pudieron reponerse. “Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar a eso. Estuvimos al borde de la muerte”, le dijo a la prensa.