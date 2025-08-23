Secciones
EspectáculosFamosos

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: "Es lo más sano"

El viernes el actor confirmó que con su ahora ex pareja firmaron los papeles y le pusieron fin a su matrimonio.

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi
Hace 3 Hs

Tras 18 años de relación, la pareja de actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi oficializó su divorcio. La noticia se confirmó después de que Accardi admitiera públicamente haber sido infiel, un hecho que, aunque su esposo la perdonó, fue la "gota que rebalsó el vaso" en una relación que, según sus propias palabras, "probablemente deberían haber terminado antes". Finalmente, Vázquez confirmó que "firmaron los papeles" y que "nos estamos divorciando".

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi

Fue el propio Vázquez quien confirmó que efectivamente dejaron de ser un matrimonio. “Sí, ya firmamos el divorcio”, le dijo a las cámaras de LAM mientras ingresaba al teatro Lola Membrives para hacer función de su obra Rocky. 

Si bien esta vez el actor limitó sus comentarios, esta semana habló abiertamente sobre el fin de su relación con Accardi. Entre otras cosas, reveló cuál fue el punto de quiebre en la relación del cual nunca pudieron reponerse. “Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar a eso. Estuvimos al borde de la muerte”, le dijo a la prensa.

“Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y hoy lo veo con el diario del lunes… cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, llega un momento que sucede lo que sucede. Es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos y tenemos que entenderlo y no tenemos que juzgar tanto”, reflexionó.

Sus palabras hicieron referencia a una traumática experiencia que vivieron el 24 de junio de 2021 mientras estaban de vacaciones en los Estados Unidos. Un edificio del complejo Champlain Towers en Surfside, Florida, en el que se hospedaban, colapsó parcialmente y dejó un saldo de 98 víctimas fatales. Esa noche volvieron de cenar, estacionaron el auto en la cochera, subieron al lobby y por una mera cuestión de segundos lograron escapar con vida.

Temas Nicolas VazquezGimena Accardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nicolás Vázquez confirmó qué hará tras la infidelidad de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez confirmó qué hará tras la infidelidad de Gimena Accardi

Se supo cuándo se firma el divorcio entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Se supo cuándo se firma el divorcio entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Escándalo en la farándula: aseguran que Gimena Accardi también habría engañado a Nico Vázquez en 2018

Escándalo en la farándula: aseguran que Gimena Accardi también habría engañado a Nico Vázquez en 2018

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Video: Nicolás Vázquez rompió el silencio tras confirmarse la infidelidad de Gimena Accardi

Video: Nicolás Vázquez rompió el silencio tras confirmarse la infidelidad de Gimena Accardi

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
2

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
3

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
4

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
5

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada
6

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

Más Noticias
Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Comentarios