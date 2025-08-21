Yanina Latorre reveló quién filtró la infidelidad de Gimena Accardi

Sin embargo, en el programa Sálvese quien pueda, la conductora Yanina Latorre aportó un giro inesperado a la historia. Según Latorre, una fuente cercana a la ex pareja aseguró que la aclaración de Accardi había sido orquestada para proteger la imagen de Nico Vázquez, cuya reputación había quedado seriamente afectada tras los rumores de infidelidad que lo involucraban: "Les convenía más decir que ella fue infiel, cuando en realidad él lo es".