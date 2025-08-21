Yanina Latorre reveló quién filtró la infidelidad de Gimena Accardi

Las declaraciones de Gimena Accardi, en las que confesó haber sido infiel a Nico Vázquez tras 18 años de relación, se convirtieron en el tema del día y desataron un verdadero revuelo mediático. Entre los rumores, varios señalaron al actor Andrés Gil como posible tercero en discordia, algo que la actriz se encargó de desmentir, mostrando su tristeza por el dolor causado a la familia de su compañero de teatro.
Sin embargo, en el programa Sálvese quien pueda, la conductora Yanina Latorre aportó un giro inesperado a la historia. Según Latorre, una fuente cercana a la ex pareja aseguró que la aclaración de Accardi había sido orquestada para proteger la imagen de Nico Vázquez, cuya reputación había quedado seriamente afectada tras los rumores de infidelidad que lo involucraban: "Les convenía más decir que ella fue infiel, cuando en realidad él lo es".
En medio del intenso debate sobre las motivaciones de la actriz para revelar la situación, a Latorre se le escapó un detalle clave: quien realmente le contó la verdad a Ángel de Brito fue el propio Nico Vázquez.
"Él es más honesto en las declaraciones. Dice que 'fue un proceso', que no estuvo bien. Por algo se lo termina largándoselo a Ángel", sostuvo la panelista, dejando al descubierto que el actor tomó la decisión de sincerarse públicamente sobre la infidelidad de su pareja, con el objetivo de esclarecer los rumores y proteger su reputación.