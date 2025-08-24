Morena Rial criticó a Gimena Accardi por la infidelidad a Nico Vázquez: “Prefirió un macho antes que su familia”

Morena Rial volvió a ser noticia por sus fuertes declaraciones en redes sociales. Esta vez, la hija de Jorge Rial apuntó directamente contra Gimena Accardi tras confirmarse la separación de la actriz con Nico Vázquez, luego de que ella misma reconociera haberle sido infiel.
Morena Rial opinó sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi
A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, los seguidores de Morena Rial quisieron saber su opinión sobre la ruptura de la pareja más querida de la televisión. Sin vueltas, More fue contundente y dejó en claro de qué lado está.
“Nico es lo más. Lamentablemente estuvo con una mujer que prefirió un macho antes que su familia”, disparó Morena, en clara alusión a la infidelidad de Gimena Accardi.
Lejos de dar por cerrado el tema, la influencer abrió una encuesta para sus seguidores y volvió a remarcar su apoyo a Vázquez:
“Amo a Nico, una lástima lo que le hicieron”, agregó.
Qué dijo Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nico Vázquez
Tras semanas de rumores, Gimena Accardi rompió el silencio en una entrevista en Olga y admitió su error. La actriz reconoció que le fue infiel a Nico, aunque aclaró que no todo lo que circuló en los medios era cierto.
“En 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo. Pero la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo”, confesó.
La actriz también contó que fue ella misma quien le dijo a Vázquez lo sucedido:
“Di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo ‘yo te sigo amando, esto no te define’”.
El fin de la relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi
A pesar del perdón, Accardi reveló que la infidelidad terminó siendo el detonante de una crisis que ya venía desde hacía tiempo:
“Estábamos mal hace un año, con idas y vueltas. Esto no fue el causante, pero sí la gota que rebalsó el vaso para tomar la decisión que deberíamos haber tomado antes”, explicó.
Sin embargo, la actriz dejó en claro que su historia con Nico no terminó en malos términos:
“Fui perdonada, terminamos con un abrazo amándonos y nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años”.
Morena Rial contra Gimena Accardi: una guerra inesperada
Mientras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo, Morena Rial se posicionó sin filtros del lado del actor y lanzó duras críticas contra la actriz, desatando una polémica inesperada.