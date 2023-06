“Se muestra la falta de gestión de este Gobierno, sin poder inaugurar nada”, dijo Toscano

“Lo que tenemos son empresas que se van, obras que se paralizan. Claramente hay una falta de gestión, un desgobierno. Como a Manzur y a Jaldo no les conviene hablar de la Nación, no hablan más. Tenemos paralizadas obras, como en Banda del Río Salí, el tema de las autopista a termas, las casas… No hay obras que estén inaugurando, que no estén paralizadas. Se muestra la falta de gestión de este Gobierno, sin poder inaugurar nada”, añadió el funcionario municipal.