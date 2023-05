Sisto Terán Nougués: “que se queden tranquilos, vamos a terminar la autopista a Las Termas”

“Cada obra tiene su vida propia, sus características propias. Estamos trabajando en todos los casos, en temas que son y que no son de nuestra jurisdicción. Amo Tucumán y por eso me irrita cuando veo la mezquindad de la oposición que, en vez de mostrar lo que han hecho, ven qué defecto encuentran en lo que hacemos nosotros. No saben el daño que hacen”, cargó el ex funcionario.