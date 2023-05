Registro Civil: el proyecto se resolvió de modo adecuado, según la Comisión de Patrimonio Cultural

Además, Aguirre repasó que la comisión realizó observaciones al proyecto que se presentó inicialmente. Señaló que se hicieron algunas correcciones para que no se vea afectada la edificación histórica. “De alguna manera, el nuevo edificio se independiza arquitectónicamente del edificio patrimonial. Igualmente, el acceso del nuevo edificio es el antiguo, no pierde la función. Si hay algo que destaca la comisión es que no pierda la función”, dijo. Resaltó también que está previsto que en el edificio histórico sigan funcionando las actividades del Registro Civil. “Se va a poner en valor y se va a preservar todo lo característico”.