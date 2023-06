Con la programación, quieren cambiar las vidas de al menos 10.000 tucumanos

En Rolling Code sueñan con modificar el destino de jóvenes que no ven futuro en Tucumán y en el país: a ellos les ofrecen exportar servicios para no tener que irse, o para irse y, cuando lo deseen, poder regresar a ser “Gardel”. “No nos interesa la academia en sí, sino mejorar la vida de la gente. A mí personalmente no me gusta la gente a la que no le gusta Tucumán. Queremos construir uno nuevo, quizá por lo que sufrimos en el pasado”, propone Juárez Rivas.