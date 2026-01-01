El calor llega cantando: ¿qué nos anuncian los coyuyos sobre el verano y el ambiente?

Desde niño escuché dos comentarios en el campo del Chaco santiagueño que llamaron mi atención. El primero tuvo que ver con la capacidad de observación que tenía esta gente al elegir un tipo de grano o cultivo a sembrar para obtener un mayor rinde. Los residentes rurales sabían que cuando ocurría el canto anticipado del coyuyo antes de la llegada del verano el año iba a ser caliente y con poca lluvia. Además, sabían que cuando cantaba a la mañana estábamos en una ola de calor y protegían a los animales. Una segunda observación en esta región fue que escuché que los coyuyos hacían madurar a la algarroba (fruto del Prosopis alba). Los estudios y observaciones que vengo desarrollando mostraron que la aparición del coyuyo siempre ocurre cuando el fruto del algarrobo está iniciando su madurez. Es decir, es el pasaje de flor a fruto de este árbol y coincide con la llegada de las lluvias, las que producen el llenado de la vaina del algarrobo. Situación que la gente de ambientes rurales y de campo asoció con que “el coyuyo hace madurar a los frutos del algarrobo”.