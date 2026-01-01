El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Con el inicio del receso de verano, el panorama judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría experimentar un giro significativo. Mientras se recupera de una cirugía de peritonitis, su defensa técnica, liderada por Carlos Beraldi, espera con expectativas el comienzo de la feria de enero. El objetivo central es lograr una flexibilización en las condiciones de detención que la ex mandataria realiza en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde purga una condena a seis años de prisión.
La clave de este posible cambio radica en la modificación estacional de la Cámara de Casación Penal. Durante el año ordinario, la Sala IV —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos— ha mantenido una postura rígida frente a los reclamos de la defensa. Sin embargo, con la llegada de enero, Barroetaveña y Hornos entrarán en licencia, dejando sus lugares a otros magistrados que integrarán la sala de turno, lo que altera la competencia de fuerzas dentro del tribunal.
Hasta el momento, todas las solicitudes presentadas ante el Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de ejecutar la sentencia, han sido sistemáticamente rechazadas. Entre las restricciones más severas se encuentran las limitaciones a las visitas, permitiendo únicamente el ingreso de tres personas, tres veces por semana y por un máximo de dos horas. Estas se definieron tras una reunión multitudinaria con economistas que la expresidenta mantuvo en su domicilio, lo que el tribunal demostró un exceso en el régimen de medidas de arresto domiciliario.
Más visitas
La defensa también busca ampliar la lista de personas autorizadas para ingresar de forma automática al domicilio. Actualmente, la justicia ha negado la inclusión de figuras cercanas como Alicia Kirchner, sus sobrinas Romina y Natalia Mercado, y su asesor jurídico, Juan Martín Mena. Ante estas negativas, el abogado Beraldi apeló a la instancia superior de Casación, donde también se debate un reclamo de la fiscalía que pretende prohibirle a la ex mandataria el uso de la terraza de su propiedad.
Con la nueva conformación de feria, la sala quedará integrada por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci (dado que los jueces Gemignani y Carbajo se encuentran excusados). Esta nueva composición resulta alentadora para la exjefa de Estado, ya que Borinsky fue el único magistrado que, en instancias anteriores, votó a favor de flexibilizar las condiciones de su detención, quedando en aquel entonces en minoría frente a sus colegas titulares, detalló el diario La Nación.
En sus votos precedentes, Borinsky argumentó que el uso de la tobillera electrónica era innecesario, alegando que la expresidenta ya cuenta con una custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que tales dispositivos son recursos escasos que deben destinarse a otros casos. No obstante, el escenario no es del todo previsible: la Corte Suprema de Justicia rechazó recientemente un planteo sobre la tobillera por falta de fundamentación, lo que podría condicionar la futura decisión del magistrado para no entrar en conflicto con el máximo tribunal.
Pese a la cautela que impone el fallo de la Corte, el régimen de visitas sigue siendo una zona gris, ya que el tribunal supremo evitó pronunciarse de manera taxativa sobre este punto. En este contexto, el mes de enero se presenta como un período administrativo crítico donde la nueva mayoría circunstancial en la Cámara de Casación podría dictar resoluciones que alivian el confinamiento de Fernández de Kirchner, marcando un precedente importante antes del reinicio de la actividad judicial plena en febrero.