El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

En sus votos precedentes, Borinsky argumentó que el uso de la tobillera electrónica era innecesario, alegando que la expresidenta ya cuenta con una custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que tales dispositivos son recursos escasos que deben destinarse a otros casos. No obstante, el escenario no es del todo previsible: la Corte Suprema de Justicia rechazó recientemente un planteo sobre la tobillera por falta de fundamentación, lo que podría condicionar la futura decisión del magistrado para no entrar en conflicto con el máximo tribunal.