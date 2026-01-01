Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

En el caso de Funes, se trata de un volante derecho con recorrido, capaz de cubrir toda la banda e incluso de desempeñarse como lateral. Durante 2025 disputó 11 partidos en Cuarta División, con tres goles, y sumó siete presentaciones en Reserva. Su nombre ganó visibilidad en el Torneo Proyección Clausura, cuando fue uno de los puntos altos en la goleada de la Reserva de River ante Tigre, con una actuación muy participativa por el costado derecho y presencia ofensiva.