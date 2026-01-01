Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

Atlético Tucumán continúa profundizando una línea que ya se volvió habitual en los últimos mercados: sumar juveniles formados en clubes grandes para potenciar su Reserva, con la mira puesta en el mediano plazo. En ese camino se inscriben Uriel Funes y Tomás Jung, dos futbolistas categoría 2005 que quedaron libres en River Plate y se incorporarán al “Decano” con contratos por tres temporadas, hasta diciembre de 2028.
No es una apuesta aislada. En los últimos años, Atlético recurrió a este tipo de incorporaciones para nutrir sus divisiones formativas y, en algunos casos, lograr que ese proceso tenga impacto en Primera División. El ejemplo más cercano es el de Lautaro Godoy, que comenzó su recorrido en Reserva y terminó ganándose un lugar en el plantel superior. La llegada de Funes y Jung va en esa misma dirección.
Ambos juveniles tuvieron participación durante la temporada 2025 en la Cuarta División y en la Reserva de River, compartiendo plantel con futbolistas que hoy ya aparecen en el radar del primer equipo, como Agustín Ruberto, Bautista Dadín o Juan Cruz Meza. Sin embargo, su protagonismo fue acotado y, al no estar en los planes inmediatos del club de Núñez, resolvieron continuar sus carreras en Atlético Tucumán.
En el caso de Funes, se trata de un volante derecho con recorrido, capaz de cubrir toda la banda e incluso de desempeñarse como lateral. Durante 2025 disputó 11 partidos en Cuarta División, con tres goles, y sumó siete presentaciones en Reserva. Su nombre ganó visibilidad en el Torneo Proyección Clausura, cuando fue uno de los puntos altos en la goleada de la Reserva de River ante Tigre, con una actuación muy participativa por el costado derecho y presencia ofensiva.
Funes nació el 14 de diciembre de 2005 en Sunchales, Santa Fe, y llegó a River a comienzos de 2023 desde Unión de Sunchales. En sus inicios se desempeñaba como extremo por ambas bandas, destacándose por potencia y velocidad, hasta que fue reconvertido a otras posiciones del mediocampo y la defensa. Debutó en Reserva en septiembre de 2025, nada menos que ante Boca, y desde entonces alternó titularidades y apariciones desde el banco.
Jung, por su parte, es marcador central zurdo, con buen juego aéreo y una marcada tendencia a salir jugando desde el fondo. En la última temporada disputó siete encuentros en Cuarta División. Nacido el 5 de enero de 2005 en San Martín, Buenos Aires, mide 1,86 metros, pesa 75 kilos y se formó íntegramente en River, club al que llegó a los 11 años tras una prueba que superó rápidamente.
Dentro de su perfil, Jung se destaca por la lectura del juego y la toma de decisiones, una cualidad que él mismo suele remarcar como central para su crecimiento. Con antecedentes familiares ligados al deporte de alto rendimiento, siempre puso el foco en la formación integral, combinando el desarrollo futbolístico con la educación, un aspecto que considera clave para su carrera.
Con estas dos incorporaciones, el "Decano" refuerza su Reserva con jugadores jóvenes, con rodaje en una estructura exigente y con margen de crecimiento. El desafío ahora será adaptarse al nuevo contexto, sumar minutos y empezar a construir un camino que, como ya ocurrió en otros casos, pueda terminar desembocando en una oportunidad en Primera.