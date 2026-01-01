El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

El enfoque ahora se centra en contenido bajo demanda y entretenimiento, con programas como Teen Mom y Geordie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7. Para muchos, este cambio representa el fin de una era en la que la música se compartía frente a la pantalla, en lugar de a través de algoritmos. MTV deja un legado imborrable, pero su formato televisivo tradicional se apaga, dando paso a una nueva forma de consumo cultural.