Formando a los futuros programadores: cómo enseñarles a los pequeños

“Lo captan rápido porque es una secuencia de pasos a seguir; y ellos, no se dan cuenta, pero están programando. El lenguaje (de programación) está implícito, porque ellos no saben que estamos usando Python, ni tienen idea que nosotros los programadores escribimos esas tareas línea por línea, pero eso es lo que están haciendo, de otra forma”, indica contenta la docente. “Que ellos puedan aprender es algo que nos produce una felicidad tremenda. Es algo que a mi me hubiese gustado tener de chica; me hubiese ayudado un montón. Recién en la secundaria pude hacer un primer curso de computación y saber que era lo que quería hacer de grande. Quizá esto es una posibilidad para que ellos vean que les gusta y que en el futuro puedan elegir la robótica como una carrera -reflexiona-; y es muy importante, porque la tecnología está acaparando mucho hoy en día. A nivel laboral, se puede conseguir trabajo rápido de forma dependiente o independiente, y que ellos tengan este incentivo, de programación, quizá sea el inicio de su futuro”.