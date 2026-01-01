Con más verde y hacia la periferia: ¿qué mejoras se plantean para la reforma del CPU en la Capital?

El oficialista, que forma parte de la comisión de Medio Ambiente en el Concejo, unió la cuestión urbanística con la ambiental. “Es fundamental que haya una mayor responsabilidad empresarial en la construcción de edificios y los espacios dispuestos para el reciclado. No puede ser que en una construcción no haya un espacio para guardar los escombros; hay una prioridad constructiva para que los metros cuadrados tengan una mayor cantidad de departamentos, pero no estamos preservando espacio para el medio ambiente”, explicó.