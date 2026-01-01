Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

En San Martín el mercado de pases dejó de ser una promesa para empezar a transformarse en hechos concretos. Después de un cierre de año marcado por decisiones fuertes, salidas sensibles y un reordenamiento interno profundo, la CD comenzará en las próximas horas a oficializar a los primeros refuerzos del nuevo proyecto deportivo. Los anuncios se realizarán a través de las redes oficiales del club y marcarán el inicio formal de una etapa que ya tiene nombre propio: la de Andrés Yllana como conductor del plantel profesional.
Puertas adentro, el movimiento es constante. Reuniones presenciales, videollamadas, análisis de carpetas y negociaciones que se estiran hasta la noche forman parte de una semana frenética tanto en el complejo “Natalio Mirkin” como en La Ciudadela. Desde antes de asumir, Oscar Mirkin fue claro con el mensaje: el fútbol debía ser la prioridad absoluta de la gestión. Esa línea empezó a traducirse en acciones concretas, con Facundo Pérez Castro al frente de la dirección deportiva y un esquema de trabajo orientado a anticiparse, ordenar y no improvisar.
Con ese marco, los refuerzos que serán presentados llegarán a la provincia entre este jueves y viernes y se pondrán de inmediato bajo las órdenes de Yllana, quien ya comenzó a intervenir activamente en la planificación del plantel. Además, cuando el grupo retome los entrenamientos, se sumarán a las prácticas Matías García y Matías “Caco” García, que retornará tras concluir con el préstamo en Aldosivi.
Uno de los nombres que encabezará los anuncios es el de Víctor Salazar, lateral derecho de 32 años que viene de disputar la última temporada en Sportivo Ameliano, de Paraguay. Formado en Rosario Central y con un paso destacado por San Lorenzo (donde jugó Copa Libertadores y convirtió su primer gol oficial en 2021), Salazar acumula más de 230 partidos profesionales, con experiencia internacional y un perfil que combina solidez defensiva, recorrido y liderazgo.
Más allá de los números, en San Martín valoran especialmente su historia personal. Salazar -que ya se despidió de Olimpia, club dueño de su pase- nunca ocultó su fanatismo por el “Santo” y mantiene una relación cercana con Lucas Diarte, uno de los jugadores más identificados con el club en la última década. Ese vínculo, sumado a su deseo explícito de vestir la camiseta rojiblanca, terminó de inclinar la balanza en una negociación que se manejó con cautela, pero que hoy está encaminada.
Justamente Diarte será otro de los refuerzos confirmados. El lateral izquierdo ya se encuentra en Tucumán y firmará su contrato para iniciar su tercer ciclo en La Ciudadela. Con 117 partidos oficiales, seis goles y 12 asistencias entre sus dos etapas anteriores, su regreso responde a una necesidad concreta del plantel tras la salida de Hernán Zuliani y a la búsqueda de futbolistas con conocimiento del club y de la categoría.
Un medio campo con variantes
En la zona media, San Martín avanzó con Jorge Juárez, volante tucumano con amplio recorrido en la Primera Nacional. Con pasos por Gimnasia y Esgrima de Jujuy -donde superó el centenar de partidos-, Sacachispas y San Miguel, Juárez se destaca por su polifuncionalidad: puede desempeñarse como interior, volante por derecha o incluso como extremo.
Ese atributo es especialmente valorado por Yllana, que busca armar un plantel equilibrado, con futbolistas capaces de adaptarse a distintos esquemas y momentos del partido. El jugador ya se venía entrenando con el plantel y, de no mediar inconvenientes, firmará su vínculo en las próximas horas.
Jerarquía para la defensa
Otro de los acuerdos avanzados es el de Ezequiel Parnisari, zaguero central de extensa trayectoria y con tres ascensos a Primera en su carrera. Surgido en Estudiantes de San Luis y consolidado en Olimpo, Parnisari también pasó por Aldosivi, Instituto, Agropecuario y San Miguel, sumando experiencia en torneos largos y contextos de alta exigencia.
En Bolívar y Pellegrini entienden que su perfil encaja con uno de los pedidos prioritarios del cuerpo técnico: reforzar el eje central de la defensa con futbolistas de carácter, juego aéreo y liderazgo, capaces de sostener al equipo en momentos de presión.
Profundidad ofensiva
En ofensiva, el “Santo” cerró un acuerdo con Luciano Ferreyra, extremo izquierdo de 23 años que pertenece a Rosario Central y llegará a préstamo por un año. “Pupi” viene de su temporada más productiva en Central Norte de Salta, donde disputó 31 partidos, convirtió siete goles y entregó tres asistencias, números que despertaron el interés de varios clubes del ascenso.
Su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar abierto encajan con la idea de Yllana de darle mayor profundidad al ataque y contar con variantes por banda, uno de los déficits que el cuerpo técnico detectó en el análisis inicial del plantel.
Lo que todavía busca la CD de San Martín para conformar el equipo
Pese a estos avances, el mercado está lejos de cerrarse. Según confirmó un allegado a la CD, San Martín continuará en la búsqueda de un delantero, dos volantes, otro lateral, un extremo y un arquero que compita directamente el puesto con Darío Sand, una de las prioridades marcadas por el entrenador.
La intención es clara: no apurar incorporaciones, pero sí llegar al inicio de la pretemporada con la mayor cantidad de puestos cubiertos y un plantel que permita trabajar desde el primer día con una base sólida.
Con los primeros refuerzos definidos, regresos importantes y más negociaciones en marcha, San Martín empieza a darle forma concreta al nuevo ciclo. El desafío es grande y el margen de error, pequeño.