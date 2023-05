Zafra 2023: prevén 9.000 hectáreas más de caña de azúcar por las bajas en soja y citrus

“Esto es un valor interesante porque, a pesar de la sequía, las menores precipitaciones, lluvias irregulares en distintas zonas y altas temperaturas que estresaron el cultivo, la caída no es importante. Y si es que no hay heladas intensas, tendremos una zafra razonablemente buena. Al menos, las caídas no fueron tan dramáticas como otros cultivos, como la soja que en el país cayó un 50%”.