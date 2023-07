Caña: un retraso madurativo de 15 días

Las condiciones meteorológicas que se manifestaron durante el mes pasado fueron de temperaturas máximas medias superiores de 20° C a 22º C, con temperaturas mínimas medias entre 8° C y 10º C. También se registraron temperaturas de -1,5º C, de pocas horas de duración, provocando heladas de suave a moderada intensidad. Se observó, además, amplitudes térmicas entre 9° C y de 12º C, y ocurrencia de precipitaciones con valores acumulados de 15 mm a 40 mm. Cabe destacar que estas condiciones meteorológicas fueron poco favorables para la acumulación de azúcar.