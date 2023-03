Filtraciones en El Cadillal: “no esperamos un riesgo de catástrofe inminente”

En ese sentido, el ingeniero civil desarrolló que no existe mucha historia fidedigna de la construcción de la presa lateral, a diferencia de lo que sucede con la obra principal. “Estos cierres laterales quizá en su momento se tomaban con un criterio un poco menos exigente, entonces hay datos que en otras obras se conocen y aquí no tanto. Eso lo vamos a saber con la investigación”, expuso. Y acotó: “de aquí la obra debería salir más fortalecida que antes. No sólo por el trabajo que vamos a hacer, si no por el conocimiento que vamos a tener. La Nación y el concesionario van a saber más de su obra que antes. Este va a ser el objetivo y el honor que tenemos es ese: supervisar paso a paso esto”.