Canelada, sobre las obras en El Cadillal: “Una vez más, la desidia hace que contraten de manera directa a empresas sospechadas"

"Mientras no se garantice transparencia en el manejo de fondos públicos, no puedo acompañar ningún proceso que culmine con la adjudicación para la reparación de las grietas en el dique El Cadillal. Claro que entiendo la importancia de que estas obras se realicen, pero se tiene que terminar este modo de gestionar en el que no se hace nada durante años, y con el argumento de que hay una urgencia, ponen contra las cuerdas a los legisladores para que acompañemos los DNU. Esto no es un hecho aislado, es por la desidia del modelo de gestión", advirtió el legislador radical José María Canelada, tras rechazar el Decreto del gobernador que autoriza a realizar las reparaciones en la represa a través de contrataciones directas.