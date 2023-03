Obras en El Cadillal: “Estamos reparando en el tiempo oportuno”

El ministro Soria cargó contra la oposición, en especial contra aquellos que hablaron de una eventual ruptura de la presa. “El que trabaja, trabaja y el que tiene tiempo, puede criticar”, dijo. Y añadió: “escuché un par de críticas y estaba queriendo alquilar gomones porque tenía temor de que (el agua) se lleve a mí familia. Esto no es cierto y lo podemos visualizar. El dique no tiene agua y no porque tenga filtraciones sino por problemas de lluvias”.