Qué dicen los votos en disidencia de la Corte de Tucumán en la sentencia favorable a Manzur

"En efecto, la postura ambivalente expresada en la demanda respecto de la interpretación del art. 90 de la Constitución Provincial, que oscila entre una denuncia de grave discriminación lesiva a derechos humanos y la permisividad de la norma, por un lado, y la respuesta de la Provincia, que no se opone a planteo alguno de la parte actora sino que entiende que existe una laguna a ser interpretada por esta Corte y reconoce que no se da en la especie la hipótesis ordinaria de conflicto normativo que implique el modo habitual de control de constitucionalidad, por el otro, revelan que no se está todavía ante una controversia susceptible de ser dirimida ante los tribunales" insistieron.