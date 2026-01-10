Secciones
Política

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

La iniciativa impulsa que deje de llamarse Benjamín Matienzo y pase a ser Juan B. Alberdi.

Aeropuerto Benjamín Matienzo. Aeropuerto Benjamín Matienzo. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Los legisladores Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) presentaron un proyecto de resolución para instar al Poder Ejecutivo a que haga las gestiones ante la Nación para solicitar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que cambie el nombre del aeropuerto de la provincia: que deje atrás la denominación de Aeropuerto Internacional “Teniente General Benjamín Matienzo”, a fin de que pase a denominarse “Aeropuerto Internacional Juan Bautista Alberdi”.

“La presente solicitud tiene por finalidad rendir homenaje al prócer tucumano, figura central del pensamiento político y jurídico argentino y referente fundamental de la organización constitucional de la Nación”, dijeron.

En los fundamentos, destacaron que los aeropuertos internacionales son también símbolos institucionales y culturales. “Proyectan hacia el país y hacia el mundo la identidad, la historia y los valores del territorio al que representan. Su denominación, en consecuencia, reviste una especial significación simbólica y representativa”, dijeron. 

En ese sentido, enaltecieron la figura de Alberdi, a quien definieron como “uno de los próceres más trascendentes de la historia argentina”. Remarcaron que fue el autor de la obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, texto que constituyó el fundamento doctrinario de la Constitución Nacional de 1853. 

“Nombrar al aeropuerto con el nombre de Alberdi significa reafirmar que la Constitución Nacional nació del pensamiento de un tucumano, y que esta provincia fue y sigue siendo protagonista en la historia institucional argentina”, resaltaron. 

Temas Aeropuerto Internacional Benjamín MatienzoFederico Romano NorriWalter Berarducci
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambió la descripción de su perfil en LinkedIn y cuadruplicó las visualizaciones
1

Cambió la descripción de su perfil en LinkedIn y cuadruplicó las visualizaciones

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino
2

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear
3

Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo
4

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología
5

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos
6

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Más Noticias
Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Comentarios