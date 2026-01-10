Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Los legisladores Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) presentaron un proyecto de resolución para instar al Poder Ejecutivo a que haga las gestiones ante la Nación para solicitar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que cambie el nombre del aeropuerto de la provincia: que deje atrás la denominación de Aeropuerto Internacional “Teniente General Benjamín Matienzo”, a fin de que pase a denominarse “Aeropuerto Internacional Juan Bautista Alberdi”.