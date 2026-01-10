Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Los legisladores Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) presentaron un proyecto de resolución para instar al Poder Ejecutivo a que haga las gestiones ante la Nación para solicitar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que cambie el nombre del aeropuerto de la provincia: que deje atrás la denominación de Aeropuerto Internacional “Teniente General Benjamín Matienzo”, a fin de que pase a denominarse “Aeropuerto Internacional Juan Bautista Alberdi”.
“La presente solicitud tiene por finalidad rendir homenaje al prócer tucumano, figura central del pensamiento político y jurídico argentino y referente fundamental de la organización constitucional de la Nación”, dijeron.
En los fundamentos, destacaron que los aeropuertos internacionales son también símbolos institucionales y culturales. “Proyectan hacia el país y hacia el mundo la identidad, la historia y los valores del territorio al que representan. Su denominación, en consecuencia, reviste una especial significación simbólica y representativa”, dijeron.
En ese sentido, enaltecieron la figura de Alberdi, a quien definieron como “uno de los próceres más trascendentes de la historia argentina”. Remarcaron que fue el autor de la obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, texto que constituyó el fundamento doctrinario de la Constitución Nacional de 1853.
“Nombrar al aeropuerto con el nombre de Alberdi significa reafirmar que la Constitución Nacional nació del pensamiento de un tucumano, y que esta provincia fue y sigue siendo protagonista en la historia institucional argentina”, resaltaron.