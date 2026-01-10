Secciones
OpiniónFOTOGRÁFICOS

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 1 Hs

La foto es de la antigua Casa de Jesús, ubicada en el solar que hoy ocupa la capilla del colegio de las Hermanas Esclavas (La Madrid al 1.100). Fue tomada años después de esta historia, que transcurrió durante 1853. Cuentan que detrás de la Casa de Jesús, en un terreno baldío que ningún alma se atrevía a cruzar -y mucho menos de noche- se estableció un italiano al que apodaban “El Gringo”.

No hablaba con nadie y nada se sabía del “Gringo”. Dormía de día y salía de su casa al atardecer. La cuestión es que un día se instaló el terror en el vecindario, provocado por el macabro chirrido de ruedas que desafiaban el pedregal de las calles. Quienes se animaban a espiar por las rendijas veían un encapuchado que empujaba una carretilla. Solía llevar un ataúd o un bulto tapado con paños negros. La escena se repetía a diario.

Hasta que un día la policía logró divisarlo en unos pajonales, sobre la actual calle San Lorenzo. Como el encapuchado no se detuvo a la voz de alto, fue sometido a garrotazos y al descubrirle la cabeza se encontraron con “El Gringo” de la Ciudadela.

No hablaba castellano, pero se dieron maña para interrogarlo y llegar a una conclusión atroz: “El Gringo” robaba muertos del cementerio (ubicado en la actual esquina de Mendoza y Salta) para extraerles la grasa y fabricar jabones. Lo hacía de manera rudimentaria, allí, detrás de la Casa de Jesús.

Temas La CiudadelaRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

El matrimonio Maduro está servido

El matrimonio Maduro está servido

Recuerdos fotográficos: conmoción en Tucumán; llegó un ídolo popular y jugó a ser “linotipista” de LA GACETA

Recuerdos fotográficos: conmoción en Tucumán; llegó un ídolo popular y jugó a ser “linotipista” de LA GACETA

Lo más popular
Cambió la descripción de su perfil en LinkedIn y cuadruplicó las visualizaciones
1

Cambió la descripción de su perfil en LinkedIn y cuadruplicó las visualizaciones

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino
2

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear
3

Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo
4

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología
5

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos
6

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Más Noticias
Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Comentarios