Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

“¡Quiero que los responsables que le hicieron esto a mi hija paguen! Me la arrebataron como si su vida no valiese nada. Así tenga que ir puerta por puerta a buscarlos lo voy a hacer. No me importa que me maten, quiero que se haga justicia”, manifestó Claudia, la madre de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años que fue hallada sin vida en un basural en Manantial Sur. Tras conocer que la víctima falleció por un traumatismo craneofacial con luxación cervical, el Ministerio Público Fiscal investiga cuál pudo ser el móvil del crimen. En paralelo, los peritos están analizando su viejo celular para intentar identificar al responsable.