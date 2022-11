Manzur candidato: “harán todo lo posible por conservar el poder”, criticó Juntos por el Cambio

La ex senadora de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que el fallo no le causó ninguna sorpresa. “Esta es una Corte adicta que con el voto de dos jueces que son ex funcionarios de Manzur, le da vía libre al manoseo que hacen de las instituciones. ¿Se podía esperar que fallara de otra manera? Lamentablemente no”, sostuvo.