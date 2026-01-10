Secciones
EspectáculosFamosos

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: "Busco mi plato de comida"

Un participante de la edición 2023 del reality relató en redes sociales cómo se gana la vida.

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: Busco mi plato de comida
Hace 2 Hs

El paso por Gran Hermano no siempre garantiza continuidad laboral ni estabilidad económica. Así lo contó Damián César Moya, ex participante de la edición 2023 del reality de Telefe, quien atraviesa un presente complicado y decidió salir a trabajar como delivery para poder llegar a fin de mes.

Sin oportunidades en los medios ni en canales de streaming, el ex concursante recurrió a las aplicaciones de reparto y compartió su experiencia a través de las redes sociales. Junto a una serie de fotos en las que se lo ve con una mochila de pedidos, una bicicleta y guantes de ciclismo, “Damcer” escribió una frase que rápidamente se viralizó: “Muchos buscan fama, yo mi plato de comida”.

En un video, el mediático contó que inicialmente realizaba los repartos en moto, pero que el vehículo le fue secuestrado. “Me quedé sin moto porque me la secuestraron, y la multa sale más cara que la moto”, explicó. Sin embargo, destacó la ayuda de un vecino que le permitió seguir adelante: “Ya conseguí bicicleta, así que gracias a mi vecino que me ayudó, me dio una mano, y mañana tengo la mochila de Rappi para trabajar, así que estoy contento”.

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: Busco mi plato de comida

A pesar de las dificultades, Moya se mostró optimista. Mientras pedaleaba, aseguró: “Quiero decirles que nada me va a detener, que el año recién empieza y que no tengo ninguna duda de que va a ser mi año este. Aunque lo arranque mal, sé que este va a ser mi año. Acordate que Argentina arrancó perdiendo el Mundial y después salió campeón”.

La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo, entre ellos los de dos excompañeros del reality. “Grande Damcer querido”, escribió Manzana, mientras que Katia “La Tana” Fenocchio lo alentó con un “Dale compa” y un mensaje afectuoso.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
5

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
6

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Más Noticias
Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

Festival del Pesebre en Río Seco y música popular en las peñas de la Capital

Festival del Pesebre en Río Seco y música popular en las peñas de la Capital

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Comentarios