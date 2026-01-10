Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: "Busco mi plato de comida"

En un video, el mediático contó que inicialmente realizaba los repartos en moto, pero que el vehículo le fue secuestrado. “Me quedé sin moto porque me la secuestraron, y la multa sale más cara que la moto”, explicó. Sin embargo, destacó la ayuda de un vecino que le permitió seguir adelante: “Ya conseguí bicicleta, así que gracias a mi vecino que me ayudó, me dio una mano, y mañana tengo la mochila de Rappi para trabajar, así que estoy contento”.