Gran Hermano: la Tora contó que Thiago hizo un comentariodesagradable sobre Agustín que no se vio

La Tora disparó contra la producción de “Gran Hermano”

“Hay una frase de Thiago que es muy fuerte contra Agustín que yo nunca la escuché en la tele”, empezó cuestionando La Tora. Inmediatamente a ello, el conductor Santiago del Moro, le pidió que la dijera y ella no lo pensó dos veces. “Culo con sueño no tiene dueño. Esa frase fue cuando se puso arriba de Agustín y se la pasa diciéndola por la casa. No es graciosa”, remató La Tora sobre Thiago.