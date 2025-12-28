Secciones
Seguridad digital: cómo saber si un desconocido se conecta a tu WiFi

Gracias a métodos sencillos y herramientas gratuitas, cada usuario puede verificar desde su PC o smartphone quién accede realmente a su red.

¿Cómo conectarte de manera legal al WiFi sin consultar la contraseña? ¿Cómo conectarte de manera legal al WiFi sin consultar la contraseña? Fuente: Tech Advisor
Hace 1 Hs

La seguridad y la eficiencia de la red WiFi doméstica dependen en gran medida de la capacidad para identificar y bloquear accesos no autorizados. El uso indebido de la conexión por parte de terceros puede no solo ralentizar la velocidad de internet, también comprometer la privacidad y provocar consumos adicionales inesperados.

Gracias a métodos sencillos y herramientas gratuitas, cada usuario puede verificar desde su PC o smartphone quién accede realmente a su red, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Detectar intrusos en la red desde el ordenador es una de las formas más prácticas y exhaustivas. Reseñas en línea han resaltado herramientas como Wireless Network Watcher para Windows o LanScan para Mac; estos programas escanean el rango de IP local y muestran una lista completa de dispositivos conectados, indicando detalles como la dirección IP, el fabricante y la dirección MAC.

En el caso de Wireless Network Watcher, además, la herramienta identifica cuál es el router, lo que facilita la interpretación de los resultados.

Otra opción es Acrylic Wi-Fi, que permite obtener información adicional sobre la señal y distinguir dispositivos sospechosos entre los aparatos habituales. Estas aplicaciones brindan la posibilidad de realizar análisis puntuales para descubrir si algún vecino, invitado o desconocido está utilizando la red sin autorización.

Las aplicaciones móviles también se han convertido en aliadas para supervisar fácilmente el acceso a la WiFi. Una de las opciones más reconocidas es Fing, disponible tanto para Android como para iOS. Fing escanea la red y detalla, de forma gráfica, qué tipo de dispositivo se ha conectado, lo que facilita la identificación de intrusos.

Además, la aplicación muestra si el aparato es un teléfono, una tablet, un computador u otro tipo de equipo, ayudando a descartar rápidamente los propios dispositivos y a localizar posibles amenazas externas.

Por último, algunos routers modernos y sistemas mesh, como Google Wi-Fi o TP-Link Deco, incorporan aplicaciones propias que permiten gestionar en tiempo real todos los dispositivos conectados y, en muchos casos, ofrecen la opción de desconectarlos manualmente.

