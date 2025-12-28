Tres aplicaciones seguras y gratuitas para ver series durante las vacaciones 2026

Encontrar aplicaciones legales y gratuitas para ver películas y series se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan entretenimiento sin costo. Frente al avance de las plataformas de streaming pagas, existen servicios confiables que ofrecen catálogos variados a cambio de publicidad, sin necesidad de suscribirse ni ingresar datos de pago.
Estas opciones gratuitas funcionan bajo un modelo sostenido por anuncios, lo que les permite brindar acceso a miles de contenidos sin cobrar al usuario. Si bien no siempre cuentan con los estrenos más recientes, compensan con una amplia oferta de películas, series y canales en vivo, además de la posibilidad de utilizarlas desde distintos dispositivos.
Cada plataforma presenta características particulares: algunas priorizan los canales lineales con programación fija, otras apuestan al contenido bajo demanda y algunas combinan ambos formatos. A continuación, cuatro de las opciones más destacadas.
Mercado Play
Mercado Play es la plataforma de streaming de Mercado Libre que permite acceder de forma gratuita a películas y series sin necesidad de pagar una suscripción. Su catálogo supera los 2.500 títulos disponibles en varios países de Latinoamérica y, recientemente, incorporó canales lineales en vivo gracias a una asociación con Castlabs, lo que amplió su propuesta de contenidos.
El servicio incluye anuncios con pausas promedio de 30 segundos, un formato considerado más tolerable en comparación con otras plataformas similares. Mercado Play está disponible en dispositivos móviles, smart TVs y TV Box, lo que facilita su acceso desde distintos entornos.
Pluto TV
Pluto TV es uno de los servicios de streaming gratuito con publicidad más conocidos a nivel internacional. Su propuesta se basa en un modelo similar al de la televisión tradicional, con cientos de canales en vivo y miles de contenidos disponibles a demanda.
Una de sus principales ventajas es que no requiere crear una cuenta para acceder a la mayoría de los contenidos, lo que simplifica el uso y permite comenzar a ver series o películas de manera inmediata.
Plex
Aunque Plex es ampliamente reconocido como un servidor de contenido personal, también funciona como una plataforma de streaming gratuita con anuncios. Ofrece acceso sin costo a más de 600 canales en vivo y a un catálogo que incluye decenas de miles de películas y series bajo demanda.
El servicio no exige tarjeta de crédito ni suscripción obligatoria, ya que su modelo de funcionamiento se sostiene exclusivamente a través de la publicidad que se muestra entre los contenidos.