Tres aplicaciones seguras y gratuitas para ver series durante las vacaciones 2026

Mercado Play

Mercado Play es la plataforma de streaming de Mercado Libre que permite acceder de forma gratuita a películas y series sin necesidad de pagar una suscripción. Su catálogo supera los 2.500 títulos disponibles en varios países de Latinoamérica y, recientemente, incorporó canales lineales en vivo gracias a una asociación con Castlabs, lo que amplió su propuesta de contenidos.