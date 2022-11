Gran Hermano: qué dijo La Tora sobre su expulsión de reality

“Nosotros, con Cata y con Mora, decíamos: ‘Los que somos amigos de Juan (Reverdito), a placa’. Pero teníamos dos opciones. A mí, lo que me dieron cuando entré a Gran Hermano fue: ‘Lu, divertite. Obviamente jugá, pero sobre todo divertite’. Y me encontraba de repente con un grupo de cuatro o cinco personas con las que me divertía e íbamos a la par. Pero, después, me encontraba con otro grupo en el que son todos tibios, no tienen carácter y no reaccionaban. Así que yo hacía más espejo con los monitos”, explicó Villar. No obstante, reconoció que esos a quienes ella llama “tibios” hoy son los favoritos del público.