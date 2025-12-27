Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Al margen de las especulaciones por el destino dado a esas partidas durante la gestión de Milei, el propio Jaldo advirtió en una nota reciente con LA GACETA que los ATN “no son un premio, ni se compran nada”. “Son recursos de las provincias que son administrados por el Gobierno nacional. Entonces, cuando se transfiere un Aporte de esta naturaleza, está devolviendo la plata que le corresponde a cada provincia”, afirmó el mandatario en un informe publicado el domingo pasado. Aclaró a su vez que la partida de $20.000 millones está enmarcada en la Ley de Emergencia Hídrica, y que esta suma representa sólo una parte de una deuda mayor que tiene la Nación con Tucumán. “No hay que equivocarse ni en el concepto, ni en el destino de los ATN, mucho menos en lo político. Nos están devolviendo plata”, indicó Jaldo en esa oportunidad.