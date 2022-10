Video: "No la pude disfrutar", Thiago Medina emocionó a todos en Gran Hermano al contar la triste historia de su madre

La hermana de Thiago Medina, contó el dolor tras la muerte de su madre

En una entrevista con el programa LAM, desde su casa, Camila, hermana de Thiago, quebró en llanto al relatar el difícil momento que vivió tras la muerte de su madre. “Ella tenía 34 años y yo 17. Siempre fue divina. Un día vino embarazada con su hija Zoe en la panza y me manifestó su orgullo como madre, me abrazó, me dijo que me amaba. Cuando pasó todo esto entendí por qué ella me trató así, era porque se estaba despidiendo de mi”, contó entre lágrimas.