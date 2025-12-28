Licuar cáscara de papa con bicarbonato: para qué sirve este truco casero y por qué lo recomiendan

Otro punto clave es el almacenamiento adecuado. Una vez seca, se puede aplicar una fina capa de aceite vegetal en el interior y exterior de la sartén para protegerla del óxido. También es importante guardarla en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de humedad. Si se apilan varias sartenes, lo ideal es colocar un separador de papel entre cada una para evitar rayaduras y prolongar su vida útil.