Un índice determina cuán preparada está la provincia de Tucumán para atraer negocios verdes

1. El potencial verde no garantiza desarrollo. La evidencia muestra que los territorios con mejor gobernanza ambiental y menor conflictividad logran resultados más sostenibles.

2. La sostenibilidad social es el pilar más rezagado. Incluso las provincias mejor posicionadas enfrentan déficits significativos en pobreza, vivienda, agua y saneamiento.

3. La institucionalidad marca la diferencia. Las provincias con mejores resultados combinan planificación de largo plazo, marcos regulatorios estables y burocracias con continuidad.

4. Fortalecer las capacidades locales impulsa la inversión. El desarrollo sostenible del Norte Grande no depende sólo de la llegada de capitales externos. Fortalecer a las pymes, promover encadenamientos regionales y mejorar la infraestructura son condiciones esenciales para ampliar la inversión local.

5. Además de promover un clima de negocios favorable, se requiere impulsar la búsqueda activa de inversiones sostenibles alineadas con estrategias de encadenamientos locales, orientadas a fortalecer la integración productiva, generar empleo de calidad y promover la transferencia de capacidades en los territorios.

6. La coordinación multinivel y articulación público-privada es condición necesaria.

7. Hacia una convergencia verde regional: e desarrollo sostenible del Norte Grande requiere una estrategia coordinada entre provincias que articule sus distintas fortalezas.

8. La transición verde es la principal oportunidad de transformación del Norte Grande: la región concentra activos estratégicos para la nueva economía verde —minerales críticos, radiación solar, bosques nativos y tierras productivas— y, al mismo tiempo, los mayores rezagos en infraestructura y empleo. Aprovechar esta dualidad exige políticas de inversión que integren sostenibilidad, innovación y cohesión social como motores de un desarrollo regional inclusivo.