Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

Durante años, las heladeritas fueron un símbolo indiscutido de las jornadas en la costa argentina. Sin embargo, esa imagen clásica comienza a desdibujarse de cara al verano 2026. En distintas playas del país ya se observa un cambio de hábito entre los veraneantes, que optan por alternativas más cómodas, livianas y alineadas con una lógica de menor impacto ambiental.