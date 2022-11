Cristina podría hablar el martes en la causa de la obra pública

Las declaraciones del dirigente también tuvieron impacto porque se trató de la primera vez que habló en el juicio. “Los fiscales dijeron que De Vido 'no tuvo participación directa en la tramitación de los expedientes', literalmente así lo expresaron. Pero que por su jerarquía de ministro tenía dominio de la estructura en la realización de obras viales”, criticó el ex ministro. Dijo además que se utilizaron “relatos mediáticos de opositores políticos” para acusarlo y que los fiscales tuvieron “mala fe y mala intención” cuando le imputaron de dotar fondos para las obras cuando dijo que no era su función, puntualizó Infobae.