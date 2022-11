Ataque a Cristina Kirchner: la Cámara Federal rechazó la recusación y ratificó a Capuchetti

Para pedir el corrimiento de la magistrada frente al expediente, Cristina Kirchner dijo: “Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”.