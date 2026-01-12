¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

“El coqueo siempre existió, pero no era fácil conseguir el producto. Había muy pocos lugares para comprar. Ahora te lo venden en todos lados”, dijo Luis Martínez. “Tenés para elegir. Antes, un amigo de Salta o de Jujuy tenía que traerlas bien guilladas para no terminar preso. Consumías cualquier cosa”, añadió el pescador. El comisario Jorge Nacusse, jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas, coincidió con esa mirada. “Comencé mi carrera en los años 90 y en esa época decomisar tres kilos de ese producto era un logro impresionante. Hoy la fuerza concreta procedimientos mucho más grandes”, indicó. “Esto tiene que ver con la masividad del coqueo. Los hábitos cambian a una velocidad mucho mayor que las normas”, se lamentó.