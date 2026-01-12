Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Esta visita guiada no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un ciclo de actividades especiales que el Jardín Botánico ofrece todos los sábados de enero, a un valor simbólico de $1.500 por persona. Pero con independencia de esta actividad paga, quienes deseen pasar el día sin guía pueden ingresar al predio con acceso libre y gratuito, todos los días de 9 a 19. Muchos visitantes llegan con termos y galletitas; otros eligen transitar solos por los senderos, descansar bajo una araucaria o disfrutar de una tranquilidad que en otros lugares no se encuentra.