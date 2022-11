Memorándum con Irán: Cristina Kirchner pidió que Casación ratifique su sobreseimiento

Por su parte, Javier De Luca, fiscal general, que desistió de la apelación que se había presentado desde el Ministerio Público, ratificó que no hubo delito. “¿Cuál sería el sentido de hacer un juicio oral si no hay delito? Si consideran que es delito, lo tienen que decir hoy por mandato constitucional. Yo sostengo que no es delito, quisiera conocer los argumentos si consideran lo contrario”, arengó a los jueces en la audiencia. Y agregó: “Acá se armó una causa melliza, de otra que estaba archivada, para perseguir a las mismas personas por los mismos hechos”.