El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Ante estas críticas, Pelli calificó la reacción opositora de “hipócrita” y aseguró que los detractores “exageran” el alcance de las detenciones. Para el legislador oficialista, la aprehensión es una herramienta preventiva y excepcional ante amenazas graves e inmediatas que no reemplaza al sistema judicial, sino que impide que el Estado se quede atado de manos frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico. Según Pelli, el principio de LLA es claro: un Estado limitado en lo económico, pero fuerte y eficiente en sus funciones esenciales de seguridad y defensa. “La aprehensión en esos casos no reemplaza al sistema judicial ni a las fuerzas de seguridad, sino que actúa como una herramienta preventiva y excepcional, con límites claros”, declaró.