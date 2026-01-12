Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Uno de los rasgos más persistentes del año que pasó fue la centralidad del deterioro económico en la experiencia diaria. El principal problema señalado por la población en Tucumán fue, de manera clara, que el sueldo alcanza cada vez menos. Esta preocupación creció con fuerza respecto de 2024 y desplazó a otros temas que en años anteriores ocupaban un lugar más destacado, como la inseguridad o el desempleo. Ese es el informe de cierre del año que presentó Sociología y Mercado y que marca la pauta de lo que fue 2025, un año de transición en el que la inflación no cedió de la manera en que el Gobierno nacional lo proyectó.