Sebastián Murga: “Muchos no lo dicen, pero todos quisieran tener a Fuerza Republicana de su lado”

El ruralista y referente de CREO dijo que se deben dejar de lado los personalismos, porque eso ha llevado a un fracaso enorme. Además, puso en valor los casi 10% que tracciona FR en cada comicio. “Si uno de nosotros (los partidos opositores) no está resulta muy difícil obtener un triunfo. Me parece que Fuerza Republicana es un partido que representa a miles de tucumanos desde hace muchos años. Viene con un caudal de votos que nos indica que hay mucha gente que se siente identificada con el partido. Quiero que esté de lado de nosotros para ganar. Muchos no lo dicen, por una cuestión de sensibilidad política, pero la realidad es que todos quisieran tenerlo de su lado. Los referentes quisieran tenerlo como aliado para que esto resulte menos difícil. Tiene que estar en el armado opositor, porque lo que tenemos en el frente es brutal”, expresó.