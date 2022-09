Seis preguntas sobre el brote de neumonía en Tucumán

El ministro de Salud calificó como una “buena noticia” que no se hayan registrado nuevos casos de la enfermedad no identificada, más allá de los seis contagios confirmados. Sin embargo, todavía no está claro si se trata de un virus o de una bacteria (incluso, se investigan posibles causas tóxicas o ambientales, tanto en el agua como en el aire). Más allá de esto, las autoridades sanitarias explicaron que se está haciendo un seguimiento estricto de los contactos estrechos (familiares y laborales) de las personas afectadas y hubo aislamientos en los lugares de internación.