Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Tres ítems reclamados por la Provincia rondan los $100.000 millones. El primero es la deuda generada por la atención de afiliados del PAMI en centros asistenciales públicos, un monto que se estima en unos $60.000 millones y que acumula a diario más facturas por las prestaciones a jubilados y pensionados que no encuentran lugar en clínicas privadas. El segundo monto, de unos $25.000 millones, se origina por las partidas que cubre la Provincia por trabajadores estatales que acceden al sector pasivo, y que reclaman -por vía administrativa o judicial- diferencias no reconocidas por la Anses. El tercer saldo refiere a las obras públicas proyectadas por la Nación -como la cárcel de Benjamín Paz- que fueron solventadas por el erario provincial a fin de evitar la suspensión de los trabajos, con el compromiso de un reintegro por parte de la Casa Rosada.