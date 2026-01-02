Secciones
El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada

El primer día hábil del año llega con bastantes actividades culturales y propuestas artísticas diversas.

ELI CORTALEZZI. La cantante abrirá la temporada en San Pedro de Colalao. ELI CORTALEZZI. La cantante abrirá la temporada en San Pedro de Colalao.
Hace 3 Hs

La temporada turística se lanza oficialmente esta tarde en El Mollar, con un evento desde las 16.30 en la plaza principal que combinará desfiles de moda con prendas artesanales, música, espectáculos en vivo y feria de emprendedores, dentro de una agenda recreativa diseñada especialmente para residentes y visitantes.

“El lanzamiento busca consolidar a la comuna como uno de los destinos más activos del verano tucumano, con una programación pensada para promover el encuentro, el turismo y la identidad local”, se anticipa institucionalmente.

También se abrirá el período estival en San Pedro de Colalao, con un evento musical con entrada libre en el Centro Cívico y los recitales en vivo de Dany Hoyos, Eli Cotalezzi, Repique y Los Arrieros, a partir de las 22.

Organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a las 20 tendrá lugar un espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica (Congreso al 100), que se suspende en caso de lluvia.

También al aire libre, desde las 21.30 volverá la milonga popular a la plaza Independencia en su primera edición del año, con pista abierta a todos los interesados.

El universo sonoro de San: un viaje íntimo gestado en un estudio casero de San Pedro de Colalao

El universo sonoro de San: un viaje íntimo gestado en un estudio casero de San Pedro de Colalao

El folclore tiene otra propuesta, ya desde la gestión privada. En la capital, la peña La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Laura y Miguel, Dúo Amanecer, Nuevo Canto y Alpamato para abrir su escenario en 2026.

Chacareras

Dentro de ese género, Santiago del Estero es sinónimo de música y, como todos los años, el Festival Nacional de la Chacarera será el primero de la grilla de encuentros. Desde las 21, en la plaza Añoranzas y en la edición 55 de la fiesta, actuarán Cuti y Roberto Carabajal, Dúo Coplanacu, Orellana-Lucca, Los Arcanos del Desierto, Jovita Subire y Edith Corpos, entre muchos otros. Como invitados especiales estarán Milo J y Radamel, en una apertura a otros géneros.

DÚO COPLANACU. Estarán en el Festival de la Chacarera en Santiago del Estero. DÚO COPLANACU. Estarán en el Festival de la Chacarera en Santiago del Estero.

Asimismo, en Añatuya tendrá lugar el Festival Santiagueño de la Tradición entre hoy y el lunes, con una cartelera de artistas nacionales. Esta noche estarán -entre varios más- Sergio Galleguillo, Valeria Facelli y Alejandro Véliz; mientras que mañana actuarán Soledad Pastorutti, Piko Frank y La Ranchada, en una confluencia entre lo folclórico con los ritmos bailables populares.

Rock tucumano

En el campo del rock tucumano, Mondo estará desde las 20 en Caraguay Nesta de El Cadillal; mientras que a las 21.30 GYRA rendirá tributo a Andrés Calamaro en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con acceso libre y gratuito y un repaso por los mejores temas de El Salmón, tanto de su etapa solista como en sus distintas bandas.

En José Cuervo (Miguel Lillo 352) habrá fiesta ricotera hoy y mañana, con las canciones más conocidas de Los Redonditos de Ricota.

El restó Boris (San Juan 1.131) reservó su espacio para la música electrónica desde las 22.30, con los sets a cargo de los Dj’s Vale Mesón y Tomi.

Temas San Miguel de TucumánEl CadillalEl Mollar
