El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada

Chacareras

Dentro de ese género, Santiago del Estero es sinónimo de música y, como todos los años, el Festival Nacional de la Chacarera será el primero de la grilla de encuentros. Desde las 21, en la plaza Añoranzas y en la edición 55 de la fiesta, actuarán Cuti y Roberto Carabajal, Dúo Coplanacu, Orellana-Lucca, Los Arcanos del Desierto, Jovita Subire y Edith Corpos, entre muchos otros. Como invitados especiales estarán Milo J y Radamel, en una apertura a otros géneros.