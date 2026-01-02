El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público

Quedan también excluidas de la restricción las contrataciones específicas de artistas y profesionales en el ámbito de la Secretaría de Cultura, siempre que se trate de prestaciones intelectuales o suplencias en cuerpos artísticos estables. Del mismo modo, se exceptúan las prórrogas de designaciones transitorias y contratos vigentes, el nombramiento de personal de gabinete conforme a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, las contrataciones en el marco del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MoBI) y las incorporaciones resultantes de procesos de selección para plantas permanentes.